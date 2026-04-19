Командир взвода неделю удерживал позицию, несмотря на ранение и атаки ВСУ

ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Российский военный, командир взвода в течение недели удерживал позицию, несмотря на ранение и постоянные атаки противника, рассказал РИА Новости командир боевой машины группировки войск РФ "Центр" Александр Басов.

По его словам, бой проходил в условиях интенсивного давления.

"Наш командир взвода семь дней держал оборону. Он был ранен, сам себе оказал помощь и продолжал удерживать позицию в одиночку", - отметил военнослужащий.

Он добавил, что противник предпринимал активные попытки штурма, однако безуспешно.

"Его постоянно атаковали, но он выстоял до подхода подкрепления", - подчеркнул он.

После прибытия российских подразделений командир был эвакуирован.