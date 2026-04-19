Командир взвода неделю удерживал позицию, несмотря на ранение и атаки ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 19.04.2026
Командир взвода неделю удерживал позицию, несмотря на ранение и атаки ВСУ

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир взвода в течение недели удерживал позицию, несмотря на ранение и атаки противника.
  • Противник предпринимал активные попытки штурма, но безуспешно.
  • После прибытия подкрепления командира эвакуировали, и он был представлен к награде.
ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Российский военный, командир взвода в течение недели удерживал позицию, несмотря на ранение и постоянные атаки противника, рассказал РИА Новости командир боевой машины группировки войск РФ "Центр" Александр Басов.
По его словам, бой проходил в условиях интенсивного давления.
"Наш командир взвода семь дней держал оборону. Он был ранен, сам себе оказал помощь и продолжал удерживать позицию в одиночку", - отметил военнослужащий.
Он добавил, что противник предпринимал активные попытки штурма, однако безуспешно.
"Его постоянно атаковали, но он выстоял до подхода подкрепления", - подчеркнул он.
После прибытия российских подразделений командир был эвакуирован.
"Насколько мне известно, он был представлен к награде, но к какой именно — не уточняли", - заключил собеседник агентства.
