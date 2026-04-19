Врач рассказала, нужно ли есть йодированную соль - РИА Новости, 19.04.2026
04:29 19.04.2026
Врач рассказала, нужно ли есть йодированную соль

РИА Новости: йодированная соль способствует профилактике зоба и гипотиреоза

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Йодированная соль способствует профилактике йододефицитных заболеваний и нарушений в работе щитовидной железы.
  • Недостаток йода может привести к нарушениям в работе щитовидной железы, особенно у детей и беременных женщин.
  • В регионах с нормальным поступлением йода через другие источники необходимость в дополнительном употреблении йодированной соли может быть не столь актуальна.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Йодированная соль способствует профилактике йододефицитных заболеваний, нарушений в работе щитовидной железы, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Гульнара Закирова.
"Йодированная соль играет важную роль в профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода, таких как зоб и гипотиреоз. Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, которые регулируют обмен веществ и поддерживают нормальное функционирование организма", - сказала Закирова.
Врач предупредила, что недостаток йода может привести к нарушениям в работе щитовидной железы, особенно у детей и беременных женщин.
"В странах, где недостаток йода является распространенной проблемой, йодированная соль является важным шагом для предотвращения дефицита. Однако в регионах с нормальным поступлением йода в рационе через другие источники, например, морепродукты, необходимость в дополнительном употреблении йодированной соли может быть не столь актуальна", - добавила Закирова.
Соль - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Врач рассказала о последствиях переизбытка соли в организме
5 января, 04:52
 
