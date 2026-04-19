Врач рассказала, нужно ли есть йодированную соль

В регионах с нормальным поступлением йода через другие источники необходимость в дополнительном употреблении йодированной соли может быть не столь актуальна.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Йодированная соль способствует профилактике йододефицитных заболеваний, нарушений в работе щитовидной железы, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Гульнара Закирова.

"Йодированная соль играет важную роль в профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода, таких как зоб и гипотиреоз. Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, которые регулируют обмен веществ и поддерживают нормальное функционирование организма", - сказала Закирова.

Врач предупредила, что недостаток йода может привести к нарушениям в работе щитовидной железы, особенно у детей и беременных женщин.