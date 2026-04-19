Биолог рассказал, сколько сока можно собрать с березы

04:47 19.04.2026
Заготовка березового сока. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С березы рекомендуется собирать не более 1–2 литров сока в сутки, чтобы не погубить дерево.
  • Березовый сок собирают до распускания листьев с деревьев возрастом от 20 до 50 лет и диаметром ствола 20–30 см.
  • Для сбора сока рекомендуется использовать шуруповерт, а после сбора обязательно заделать ранку воском или садовым варом.
РЯЗАНЬ, 19 апр - РИА Новости. С березы рекомендуется собирать не более 1-2 литров сока в сутки, сообщил РИА Новости кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Виктор Асеев.
"С одного дерева (можно – ред.) брать не более 1-2 литров березового сока в сутки… Этот сок идет на рост и питание дерева. Если больше его собрать, то дерево можно погубить. Не рекомендуется собирать с молодых деревьев, потому что потеря сока для них бывает в большей степени губительна", - рассказал Асеев.
Биолог рассказал о пользе березового сока
6 апреля, 15:22
По его словам, березовый сок обычно собирают до распускания листьев. Выбирать для этого стоит здоровые деревья, возраст которых от 20 до 50 лет, а диаметр ствола - порядка 20-30 сантиметров.
Чтобы не навредить дереву, лучше использовать шуруповерт, подобрать сверло и сделать отверстие до 3 сантиметров на высоте 20-35 сантиметров от земли. После сбора березового сока обязательно надо заделать ранку воском или садовым варом. Если таких материалов нет, то можно использовать подручный материал, например, мох, отметил Асеев.
"Если диаметр ствола до 30 сантиметров, то рекомендуется одно отверстие. А если диаметр березы 30-40 сантиметров, то можно сделать два отверстия. Говорят о том, что можно три отверстия, но я считаю, что лучше не более двух. Расстояние между ними должно быть не меньше 20 сантиметров", - подчеркнул биолог.
Он добавил, что лучше выбрать березы, которые растут на солнечной стороне. На сокодвижение оказывают влияние и погодные условия.
"Если солнечные дни, то активность сокодвижения очень хорошая. Обычно где-то с 10.00 до 17.00, а дальше активность начинает постепенно снижаться", - уточнил Асеев.
Березы - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Биолог рассказал, какие березы подходят для сбора сока
25 марта, 08:48
 
