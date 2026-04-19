Кинолог рассказал, как долго собака осваивается в новом доме

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Собаки, особенно если они уже не щенки, и тем более если речь идет о смене хозяина, не сразу привыкают к новому дому: чтобы полностью адаптироваться, им понадобится, согласно принятой у кинологов шкале, не менее трёх месяцев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Это классическая шкала, которая помогает хозяину понять, что пугающее или странное поведение питомца в доме – это не отклонение, не вредность, а вариант нормы. Её суть – так называемое "правило 3-3-3". Оно значит, что в среднем собаке необходимо три дня на привыкание, три недели на вхождение в режим и три месяца для полной адаптации", - сказал Голубев

Первые три дня в новом доме, по его словам, станут для собаки самым стрессовым временем. В этот период животное может бояться всего и медленно адаптироваться, а всё вокруг будет казаться ему незнакомым и пугающим. Если у собаки было непростое прошлое, она может даже отказываться от еды, не выходить из укрытия, замирать, добавил кинолог.

При этом хозяин практически ничем не сможет помочь собаке, даже если ему её будет очень жалко, предупредил Голубев. Единственное, что он сможет - организовать заранее комфортное место, где питомец будет прятаться, а также расстелить пеленки. В первые три дня важно не вторгаться в личные границы, не принуждать животное выходить из укрытия, не подзывать, не знакомить с другими животными и людьми. В то же время, по словам кинолога, допускается сидеть рядом, спокойно разговаривать, например, читать книжку вслух, включить тихую спокойную музыку и наблюдать.

На то, чтобы понять, что в новом доме ничего страшного не происходит, её не обижают и не тревожат, у собаки уходит три дня. После этого питомец начинает активнее есть, выходить из укрытия и осторожно исследовать квартиру.

В то же время у него может проснуться проблемное поведение, собака попробует портить вещи, грызть тапки, метить территорию, рассказал Голубев. Задачей хозяина в последующие три недели он назвал введение четкого распорядка дня.

"Кормление и прогулки по расписанию, отход ко сну тоже в одно и то же время. Начинайте приучать к первым базовым командам: "Нельзя", "Ко мне", "Можно". Аккуратно определяйте границы. Хвалите за послушание и выдавайте лакомство. Если ругаете питомца за проступок, делайте это непосредственно в "момент преступления", а не час спустя – иначе это не имеет смысла и лишь добавит стресса", - рассказал президент РКФ.

Он отметил, что обычно именно три первые недели становятся наиболее проблемным периодом привыкания хозяина и собаки друг к другу. Он призвал владельцев не впадать в отчаяние, если не все проходит гладко, и помнить, что это естественный временный этап.

В течение трех месяцев у собаки должно наступить не только полное привыкание к дому и новому человеку, но и к распорядку дня, границам, командам. Если хозяин в это время действовал грамотно, собака начнёт полностью чувствовать себя в безопасности, будет уметь спокойно расслабляться в доме, активно реагировать на игры и допускать ласку.

"Также за этот период проявляется настоящий характер животного. Если в приюте он мог быть запуганным, то теперь оказывается, что на самом деле это очень контактный питомец, любящий компанию. Либо, наоборот, домашний флегматик, который предпочитает отдых в тишине", - добавил Голубев.

При этом после первых трех месяцев хозяину нужно будет закреплять результат: для этого понадобится соблюдать режим дня, не забывать о дрессировке, а также добавлять новые команды, уточнил кинолог.