В Подмосковье нашли тела супругов

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Мытищах устанавливают обстоятельства смерти супругов, которых нашли мертвыми после их ссоры, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета России.
Инцидент произошел минувшей ночью в доме на улице Воровского. До этого из квартиры было слышно, как муж и жена ссорятся.
Следователи возбудили два уголовных дела об убийстве. Они также осмотрели место происшествия и нашли там ножи, назначили судебные экспертизы, а также допросили свидетелей.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, супруги могли зарезать друг друга во время ссоры. В прокуратуре добавили, что причиной конфликта стало желание женщины развестись.