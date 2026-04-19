11:15 19.04.2026 (обновлено: 15:48 19.04.2026)
В Подмосковье нашли тела супругов

СК России: в Мытищах нашли тела супругов с колото-резаными ранами после их ссоры

© ГСУ СК России по Московской области/ВКонтактеСотрудник СК России проводит следственные мероприятия в квартире в Мытищах, где обнаружили супругов с колото-резаными ранами
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мытищах нашли тела супругов с колото-резаными ранами после их ссоры.
  • Возбуждено два уголовных дела по статье «Убийство».
  • Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли ножи и назначили судебные экспертизы.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Мытищах устанавливают обстоятельства смерти супругов, которых нашли мертвыми после их ссоры, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета России.
Инцидент произошел минувшей ночью в доме на улице Воровского. До этого из квартиры было слышно, как муж и жена ссорятся.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Мужчине, убившего двоих людей в Подмосковье, предъявили обвинение
17 апреля, 17:52
"По приезде сотрудников оперативно-следственной группы дверь квартиры, расположенной на 16-м этаже, оказалась заперта изнутри. После ее вскрытия сотрудниками МЧС в помещении обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами шеи и груди", — говорится в канале ведомства на платформе MAX.
Следователи возбудили два уголовных дела об убийстве. Они также осмотрели место происшествия и нашли там ножи, назначили судебные экспертизы, а также допросили свидетелей.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, супруги могли зарезать друг друга во время ссоры. В прокуратуре добавили, что причиной конфликта стало желание женщины развестись.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В Подмосковье возбудили дело после отравления 27 воспитанников детсада
16 апреля, 19:13
 
Следственный комитет России (СК РФ)МытищиПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
