В Подмосковье нашли тела супругов

Сотрудник СК России проводит следственные мероприятия в квартире в Мытищах, где обнаружили супругов с колото-резаными ранами

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Мытищах устанавливают обстоятельства смерти супругов, которых нашли мертвыми после их ссоры, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета России.

Инцидент произошел минувшей ночью в доме на улице Воровского. До этого из квартиры было слышно, как муж и жена ссорятся.

"По приезде сотрудников оперативно-следственной группы дверь квартиры, расположенной на 16-м этаже, оказалась заперта изнутри. После ее вскрытия сотрудниками МЧС в помещении обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами шеи и груди", — говорится в канале ведомства на платформе MAX.

Следователи возбудили два уголовных дела об убийстве. Они также осмотрели место происшествия и нашли там ножи, назначили судебные экспертизы, а также допросили свидетелей.