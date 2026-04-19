Синоптик рассказал о погоде в Москве на 1 мая

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве днем первого мая поднимется до плюс 14 градусов, ночная температура опустится до плюс одного градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По всей видимости, прохладный температурный режим в Центральной России продержится до конца текущего месяца. Предварительно, даже на Первомай особого весеннего тепла ждать не стоит: ночная температура в Москве составит плюс 1 - плюс 6, по области – около 0, а в середине дня плюс 9 - плюс 14", - рассказал Тишковец.