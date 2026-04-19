Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 1 мая
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 19.04.2026 (обновлено: 12:00 19.04.2026)
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 1 мая

Синоптик Тишковец: в Москве в начале мая ожидается до плюс 14 градусов

Горожане на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Днем 1 мая температура воздуха в Москве поднимется до +14 градусов, а ночью опустится до +1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
  • Евгений Тишковец ранее сообщал, что прохладный температурный режим в Центральной России продержится до конца апреля и особого весеннего тепла на первое мая ждать не стоит.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве днем первого мая поднимется до плюс 14 градусов, ночная температура опустится до плюс одного градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что очередная "волна холода" ожидается в Москве перед майскими праздниками.
"По всей видимости, прохладный температурный режим в Центральной России продержится до конца текущего месяца. Предварительно, даже на Первомай особого весеннего тепла ждать не стоит: ночная температура в Москве составит плюс 1 - плюс 6, по области – около 0, а в середине дня плюс 9 - плюс 14", - рассказал Тишковец.
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала