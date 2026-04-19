Роман о Кеосаяне станет ему письменным памятником, заявила Симоньян

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Роман о Тигране Кеосаяне станет письменным памятником режиссеру, уверена его супруга и автор книги, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Книга "Не первая любовь. Исповедь горя и радости" в память о Кеосаяне должна выйти в сентябре, к годовщине смерти режиссера.

Российский кинорежиссер, продюсер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Широкую известность ему принесли картины "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый". Последней режиссерской работой Кеосаяна стал фильм "Семь дней Петра Семеныча", снятый по сценарию его супруги, главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.