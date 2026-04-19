Роман о Кеосаяне станет ему письменным памятником, заявила Симоньян - РИА Новости, 19.04.2026
18:59 19.04.2026 (обновлено: 19:04 19.04.2026)
Роман о Кеосаяне станет ему письменным памятником, заявила Симоньян

Симоньян: роман о Тигране Кеосаяне станет ему письменным памятником

Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
  • Роман о Тигране Кеосаяне станет письменным и долговечным памятником режиссеру, уверена его супруга и автор книги Маргарита Симоньян.
  • "Не первая любовь. Исповедь горя и радости" выйдет в сентябре, к годовщине смерти режиссера.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Роман о Тигране Кеосаяне станет письменным памятником режиссеру, уверена его супруга и автор книги, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Книга "Не первая любовь. Исповедь горя и радости" в память о Кеосаяне должна выйти в сентябре, к годовщине смерти режиссера.
"Так положено в народе, что к годовщине ставят памятник. И вот между мраморным и гранитным памятником я выбрала письменный. Мне кажется, он все-таки долговечнее. Я пишу эту книгу как памятник своему мужу и нашей любви", - сказала Симоньян в эфире программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.
Российский кинорежиссер, продюсер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Широкую известность ему принесли картины "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый". Последней режиссерской работой Кеосаяна стал фильм "Семь дней Петра Семеныча", снятый по сценарию его супруги, главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
С 2007 года Кеосаян активно работал на телевидении, вел авторскую программу на радио Sputnik. Одним из его самых ярких телепроектов стало сатирическое политическое шоу "Международная пилорама", которое выходило на телеканале НТВ с 2016 года в течение восьми лет. Из-за своей гражданской позиции был включен в санкционные списки ряда стран.
В 2024 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2025 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему почетное звание заслуженного артиста России. Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.
