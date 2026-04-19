Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 19.04.2026 (обновлено: 18:33 19.04.2026)
Симоньян объяснила, почему Путин симпатичен Трампу

© Фото : RT
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что Владимир Путин симпатичен Дональду Трампу.
  • По ее мнению, причина заключается в том, что они — люди одного поколения и имеют схожие ценности.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по-человечески симпатичен президенту США Дональду Трампу, потому что они люди одного поколения и схожих ценностей, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В эфире программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ главный редактор напомнила о встрече лидеров на Аляске в 2025 году.
"По-моему, совершенно очевидно, что Трампу Путин симпатичен просто по-человечески. И это не может быть по-другому. Потому что они одного поколения люди, они люди одинаково консервативных ценностей, они люди нормального мужского представления о жизни", - объяснила Симоньян.
Старт продаж книги Маргариты Симоньян В начале было Слово - в конце будет Цифра в Московском доме книги - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Книга Симоньян вошла в топ-5 антиутопий по продажам в "Читай-городе"
14 апреля, 11:56
 
РоссияСШААляскаМаргарита СимоньянВладимир ПутинДональд ТрампНТВ (телеканал)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала