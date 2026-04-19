Симоньян обратилась к женщинам, которые борются с раком

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к женщинам, которые столкнулись с онкологическим заболеванием, и призвала их слушать врачей и бороться.
Симоньян с сентября 2025 года проходит лечение от рака груди.
"Я хочу подбодрить женщин, которые через это проходят. Девочки, вы не виноваты. Вы ни в чем не виноваты. Боритесь, слушайте врачей, слушайте себя, старайтесь. Есть большие шансы жить дальше. Очень большие шансы, Бог даст. А дальше как Господь распорядится: или даст эти шансы, или нет. Это уже не в нашей власти", — сказала Симоньян в эфире программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.