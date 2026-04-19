Умер один из основателей группы "Митьки" Владимир Шинкарев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Один из основателей группы "Митьки", художник Владимир Шинкарев умер на 73-м году жизни, сообщил его коллега, художник Дмитрий Шагин.
"Дорогой Володенька! Царствие небесное и светлая память", - написал Шагин в одном из аккаунтов в соцсетях.
Как следует из комментариев пользователей, которые выражают соболезнования, кончина Шинкарева стала неожиданностью.
Член Союза художников России Шинкарев родился 4 марта 1954 года. По данным портала "Культура Петербурга", в 1977 году он окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета, параллельно учился на курсах при Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной и при институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.
Шинкарев был одним из основателей творческой группы "Митьки", становление которой началось с написанной им одноименной повести.
Согласно сайту Государственного Эрмитажа, в его коллекции есть несколько тарелок с росписью авторства Шинкарева.