Причиной смерти художника Шинкарева стала сердечная недостаточность

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Один из основателей группы "Митьки", художник Владимир Шинкарев перед смертью находился в больнице, причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщили РИА Новости в его семье.
Ранее его коллега, художник Дмитрий Шагин сообщил, что Шинкарев скончался на 73-м году жизни.
"Причиной смерти стала сердечная недостаточность, он был в больнице. Скончался в четыре часа дня", - сказала собеседница агентства.
В семье добавили, что о месте и дате прощания будет известно позднее.
