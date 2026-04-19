Причиной смерти художника Шинкарева стала сердечная недостаточность

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Один из основателей группы "Митьки", художник Владимир Шинкарев перед смертью находился в больнице, причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщили РИА Новости в его семье.

Ранее его коллега, художник Дмитрий Шагин сообщил, что Шинкарев скончался на 73-м году жизни.

"Причиной смерти стала сердечная недостаточность, он был в больнице. Скончался в четыре часа дня", - сказала собеседница агентства.