Россиян предупредили о штрафе за хранение самоката в подъезде
03:12 19.04.2026
Россиян предупредили о штрафе за хранение самоката в подъезде

РИА Новости: за хранение в подъезде мешающих проходу самокатов грозит штраф

Девушка на самокате во время дождя в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителей многоквартирных домов могут оштрафовать за хранение самокатов в подъезде.
  • Штраф за такое нарушение составит от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тысяч рублей за хранение в подъезде самокатов, которые мешают проходу и препятствуют эвакуации в случае пожара, сообщил РИА Новости преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.
"Хранение габаритных вещей (в том числе самокатов - ред.) в местах общего пользования, препятствующих эвакуации в случае пожара, является нарушением данных нормативных актов и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей", - сказал Пачулия.
Он отметил, что отсутствие специальных мест для хранения велосипедов и самокатов не освобождает граждан от соблюдения требований пожарной безопасности.
"В случае выявления факта нарушения требований пожарной безопасности, необходимо зафиксировать данное нарушение. Затем следует направить письменную жалобу в обслуживающую организацию (это может быть, например, Управляющая компания или ТСН), с требованием о выдаче предписания нарушителю об устранении выявленных нарушений", - добавил Пачулия.
По его словам, МЧС России вправе применить к нарушителю меры административной ответственности в случае подтверждения факта нарушения пожарной безопасности.
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
