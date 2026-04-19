Девушка на самокате во время дождя в Москве

Россиян предупредили о штрафе за хранение самоката в подъезде

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тысяч рублей за хранение в подъезде самокатов, которые мешают проходу и препятствуют эвакуации в случае пожара, сообщил РИА Новости преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

"Хранение габаритных вещей (в том числе самокатов - ред.) в местах общего пользования, препятствующих эвакуации в случае пожара, является нарушением данных нормативных актов и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей", - сказал Пачулия.

Он отметил, что отсутствие специальных мест для хранения велосипедов и самокатов не освобождает граждан от соблюдения требований пожарной безопасности.

"В случае выявления факта нарушения требований пожарной безопасности, необходимо зафиксировать данное нарушение. Затем следует направить письменную жалобу в обслуживающую организацию (это может быть, например, Управляющая компания или ТСН), с требованием о выдаче предписания нарушителю об устранении выявленных нарушений", - добавил Пачулия.