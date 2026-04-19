Пророссийское подполье продолжает действовать в Херсоне, заявил Сальдо
10:28 19.04.2026
Пророссийское подполье продолжает действовать в Херсоне, заявил Сальдо

Сальдо: пророссийское подполье продолжает действовать в Херсоне вопреки давлению

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пророссийское подполье продолжает действовать в Херсоне, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
  • Власти Херсонской области знают все, что происходит на правом берегу Днепра, который временно оккупирован ВСУ, по словам Сальдо.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пророссийское подполье продолжает действовать в Херсоне вопреки давлению со стороны ВСУ на психику и мораль людей, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Существует ли подполье? Конечно же, существует. И люди всё равно активные и оценивающие всё то, что сейчас происходит, с точки зрения давления на их мораль, на их психику, на их мировоззрение вредным и не нужным им", - сказал Сальдо.
По его словам, власти Херсонской области знают всё, что происходят на правом берегу Днепра, который временно оккупирован ВСУ.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонДнепр (река)Валерий ГерасимовВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
