Пророссийское подполье продолжает действовать в Херсоне, заявил Сальдо

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пророссийское подполье продолжает действовать в Херсоне вопреки давлению со стороны ВСУ на психику и мораль людей, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Существует ли подполье? Конечно же, существует. И люди всё равно активные и оценивающие всё то, что сейчас происходит, с точки зрения давления на их мораль, на их психику, на их мировоззрение вредным и не нужным им", - сказал Сальдо.
По его словам, власти Херсонской области знают всё, что происходят на правом берегу Днепра, который временно оккупирован ВСУ.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18