РВИО сделает из башни Врангеля в Калининграде "конфетку", заявил Мединский

Башня Врангеля была построена в 1859 году, она названа в честь генерал-фельдмаршала прусских войск графа Фридриха Генриха Эрнста фон Врангеля. К концу XIX века она утратила свою прямую оборонительную функцию, в начале XX века вокруг нее создали зону отдыха с прогулочными дорожками. В годы Второй мировой войны в башне функционировали госпиталь и крупный опорный пункт. В ходе артиллерийских обстрелов в апреле 1945 года стены и своды башни были повреждены, в послевоенное время башня использовалась в качестве склада тары, затем некоторое время пустовала. С 1960 года башня подлежит государственной охране, в настоящее время она является объектом культурного наследия Калининградской области федерального значения.