РВИО сделает из башни Врангеля в Калининграде "конфетку", заявил Мединский
13:07 19.04.2026
РВИО сделает из башни Врангеля в Калининграде "конфетку", заявил Мединский

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российское военно-историческое общество (РВИО) примет участие в благоустройстве башни Врангеля в Калининграде.
  • В башне Врангеля планируется создать музейно-туристическое пространство, штаб-квартиру РВИО и Дом писателя.
  • Сейчас башня находится в запущенном состоянии, но РВИО обещает сделать из нее одно из лучших исторических мест.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российское военно-историческое общество примет участие в благоустройстве башни Врангеля в Калининграде, где будет расположена региональная штаб-квартира организации, и сделает из этого объекта "конфетку", заявил РИА Новости председатель РВИО, помощник президента России Владимир Мединский.
Ранее на полях Балтийского культурного форума он сообщил, что РВИО и руководство Калининградской области планируют создать в одной из достопримечательностей города - башне Врангеля - музейно-туристическое пространство, штаб-квартиру РВИО, а также Дом писателя.
"Как любой объект, которым занимается РВИО, это будет, поверьте мне, одним из самых лучших исторических мест. Мы сделаем конфетку. Калининградцы будут гордиться", - сказал Мединский.
Он отметил, что сейчас объект находится в запущенном состоянии, однако руководство области уже занимается решением юридических вопросов, а затем РВИО будет приводить башню в порядок. Мединский добавил, что в рамках проекта будет открыт и шахматный клуб.
Башня Врангеля была построена в 1859 году, она названа в честь генерал-фельдмаршала прусских войск графа Фридриха Генриха Эрнста фон Врангеля. К концу XIX века она утратила свою прямую оборонительную функцию, в начале XX века вокруг нее создали зону отдыха с прогулочными дорожками. В годы Второй мировой войны в башне функционировали госпиталь и крупный опорный пункт. В ходе артиллерийских обстрелов в апреле 1945 года стены и своды башни были повреждены, в послевоенное время башня использовалась в качестве склада тары, затем некоторое время пустовала. С 1960 года башня подлежит государственной охране, в настоящее время она является объектом культурного наследия Калининградской области федерального значения.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Мединский отметил бессознательную германизацию в Калининградской области
16 апреля, 22:29
 
