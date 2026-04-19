Робот пробежал полумарафон в Пекине за 48 минут

Краткий пересказ от РИА ИИ Китайский робот-гуманоид "Молния" первым финишировал на пекинском полумарафоне роботов с результатом 48 минут и 19 секунд.

В пекинском полумарафоне роботов-гуманоидов приняли участие более 300 роботов из более чем 100 команд.

ПЕКИН, 19 апр - РИА Новости. Китайский робот "Молния" первым пересек финишную черту пекинского полумарафона роботов-гуманоидов с чистым временем 48 минут и 19 секунд, передает корреспондент РИА Новости.

Робот-гуманоид "Молния" из команды Honor первым пересек финишную прямую, его чистое время забега составило 48 минут и 19 секунд.

Марафон стартовал в 7.30 по пекинскому времени (02.30 мск), общая дистанция - 21,1 километра. Забег проходит в юго-восточной и южной частях столицы на расстоянии около 25 километров от центральной части города, стартовая площадка расположена в окрестностях парка Тунминху, а финиш - в парке Наньхайцзы.

Как ранее сообщили в администрации Пекина , на соревнования было заявлено более 100 команд, а общее количество участвующих роботов превышает 300. Заместитель главы управления по делам экономики и информатизации Пекина Лю Вэйлян ранее отмечал, что в этом году полумарафон роботов сделал "всесторонний скачок по масштабу, количеству участников и техническим возможностям". Городские власти сообщали, что около 38% от всех роботов, зарегистрированных на забег, смогут самостоятельно планировать маршруты и избегать препятствия без помощи дистанционного управления.

В апреле 2025 года в китайской столице прошел первый в мире совместный полумарафон людей и роботов, в котором приняли участие 20 роботов-гуманоидов. Тогда первым к финишу пришел робот "Тяньгун Ultra", преодолевший дистанцию около 21,1 километра за 2 часа 40 минут 42 секунды, оторвавшись от ближайшего соперника почти на час.