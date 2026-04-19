Баллистические ракеты КНДР пролетели 140 километров, заявили в Южной Корее

СЕУЛ, 19 апр - РИА Новости. Баллистические ракеты КНДР пролетели около 140 километров, их характеристики анализируют, сообщило Объединённое командование начальников штабов Республики Корея (ОКНШ).

По данным южнокорейских военных, пуски были зафиксированы около 06.10 (00.10 мск) из района Синпхо в сторону Японского (Восточного) моря.

Военные подчеркнули, что на фоне прочной объединённой оборонной позиции с США продолжают внимательно отслеживать действия КНДР и сохраняют готовность к "подавляющему ответу" на любые провокации.