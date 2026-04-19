Баллистические ракеты КНДР пролетели 140 километров, заявили в Южной Корее - РИА Новости, 19.04.2026
04:54 19.04.2026
Баллистические ракеты КНДР пролетели 140 километров, заявили в Южной Корее

© Фото : ЦТАК
Пуск северокорейской баллистической ракеты. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баллистические ракеты КНДР пролетели около 140 километров, сообщило Объединённое командование начальников штабов Республики Корея.
  • Пуски были зафиксированы около 06:10 (00:10 мск) из района Синпхо в сторону Японского (Восточного) моря.
СЕУЛ, 19 апр - РИА Новости. Баллистические ракеты КНДР пролетели около 140 километров, их характеристики анализируют, сообщило Объединённое командование начальников штабов Республики Корея (ОКНШ).
Ранее сообщалось, что после 6 утра (00.00 мск) со стороны восточного побережья КНДР были выпущены несколько баллистических ракет. Ракеты упали в районе восточного побережья Корейского полуострова, полет над территорией и исключительной экономической зоной Японии зафиксирован не был.
По данным южнокорейских военных, пуски были зафиксированы около 06.10 (00.10 мск) из района Синпхо в сторону Японского (Восточного) моря.
"Зафиксированные северокорейские ракеты пролетели около 140 километров, их точные характеристики в настоящее время находятся на стадии детального анализа Южной Кореей и США", - заявили в комитете.
Отмечается, что разведслужбы Республики Корея и США заранее отслеживали признаки подготовки к запуску, а также вели тесный обмен информацией с Японией.
Военные подчеркнули, что на фоне прочной объединённой оборонной позиции с США продолжают внимательно отслеживать действия КНДР и сохраняют готовность к "подавляющему ответу" на любые провокации.
