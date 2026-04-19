Минобороны Японии подтвердило, что ракеты КНДР были баллистическими

ТОКИО, 19 апр – РИА Новости. Министерство обороны Японии подтвердило, что пуски ракет со стороны КНДР были баллистическими, об этом ведомство сообщило в сети Х.
"Сегодня после 6 утра (00.00 МСК) со стороны восточного побережья КНДР были выпущены несколько баллистических ракет. В настоящее время идет анализ деталей. Выпущенные баллистические ракеты упали в районе восточного побережья Корейского полуострова, полет над территорией и исключительной экономической зоной нашей страны не зафиксирован. К этому часу ущерба морским и воздушным судам не зафиксировано", - говорится в заявлении министерства обороны.
До сих пор министерство высказывало лишь предположения о том, что ракеты были баллистические.