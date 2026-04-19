СМИ: КНДР совершила запуск баллистической ракеты неопределенного типа

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. КНДР совершила запуск баллистической ракеты неопределенного типа по направлению на восток, сообщает агентство Ренхап.
"Северная Корея запустила баллистическую ракету неопределенного типа по направлению на восток", - говорится в сообщении агентства.
Ренхап не приводит других подробностей по запуску.
