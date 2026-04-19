"Радио Судного дня" передало новое сообщение

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сигнал "Пелевизатор" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Соответствующее сообщение зафиксировали в воскресенье в 00:09 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
