На Западе запаниковали из-за состояния Зеленского после случившегося в Раде

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Отставки депутатов фракции "Слуга народа" ставят под угрозу конституционное большинство, которым располагал Владимир Зеленский, пишет Welt.
"Исторически уникальное большинство в Раде, которое на протяжении многих лет позволяло Зеленскому управлять страной без ограничений, теперь существует лишь на бумаге. Глава киевского режима перешел к открытым угрозам. В середине марта он заявил, что те, кто в парламенте не служит государству, должны отправиться на фронт. <…> У резкой риторики Зеленского есть причина. Депутаты его партии "Слуга народа" <…> бойкотируют своего покровителя. <…> Хуже момента быть не могло", — говорится в публикации.
Как пишет издание, среди парламентариев царит мрачная атмосфера: из-за угроз главы киевского режима и давления НАБУ депутаты боятся голосовать, по данным источников, около 40 членов парламента готовятся к отставке.
В последние месяцы заседания украинского парламента все чаще оказываются под угрозой срыва. Как писала "Украинская правда", Рада IX созыва исчерпала себя, ее комитеты разваливаются на глазах, а депутаты отказываются сотрудничать с Владимиром Зеленским. Некоторые политики уже говорят о кризисе государственного управления.
