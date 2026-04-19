На Западе запаниковали из-за состояния Зеленского после случившегося в Раде - РИА Новости, 19.04.2026
19:20 19.04.2026 (обновлено: 20:09 19.04.2026)
На Западе запаниковали из-за состояния Зеленского после случившегося в Раде

Welt: Зеленский рискует потерять конституционное большинство в Раде

© REUTERS / Remo Casilli — Владимир Зеленский во время визита в Рим
Владимир Зеленский во время визита в Рим - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© REUTERS / Remo Casilli
Владимир Зеленский во время визита в Рим. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отставки депутатов фракции "Слуга народа" ставят под угрозу конституционное большинство, которым располагал Владимир Зеленский, пишет Welt.
  • Депутаты партии "Слуга народа" бойкотируют главу киевского режима, и около 40 членов парламента готовятся к отставке.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Отставки депутатов фракции "Слуга народа" ставят под угрозу конституционное большинство, которым располагал Владимир Зеленский, пишет Welt.
"Исторически уникальное большинство в Раде, которое на протяжении многих лет позволяло Зеленскому управлять страной без ограничений, теперь существует лишь на бумаге. Глава киевского режима перешел к открытым угрозам. В середине марта он заявил, что те, кто в парламенте не служит государству, должны отправиться на фронт. <…> У резкой риторики Зеленского есть причина. Депутаты его партии "Слуга народа" <…> бойкотируют своего покровителя. <…> Хуже момента быть не могло", — говорится в публикации.
Как пишет издание, среди парламентариев царит мрачная атмосфера: из-за угроз главы киевского режима и давления НАБУ депутаты боятся голосовать, по данным источников, около 40 членов парламента готовятся к отставке.
В последние месяцы заседания украинского парламента все чаще оказываются под угрозой срыва. Как писала "Украинская правда", Рада IX созыва исчерпала себя, ее комитеты разваливаются на глазах, а депутаты отказываются сотрудничать с Владимиром Зеленским. Некоторые политики уже говорят о кризисе государственного управления.
