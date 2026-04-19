ПВО сбила восемь беспилотников около Севастополя
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
22:35 19.04.2026 (обновлено: 22:39 19.04.2026)
ПВО сбила восемь беспилотников около Севастополя

ПВО сбила восемь беспилотников над морем около Севастополя, пострадавших нет

Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Боевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ПВО сбила восемь беспилотников около Севастополя.
  • По предварительной информации, пострадавших нет.
  • Зафиксированы повреждения в нескольких районах Севастополя от осколков сбитых БПЛА.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Над морем около Севастополя сбито восемь БПЛА, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. Сбито восемь БПЛА над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана. По предварительной информации никто из людей не пострадал", - написал Развожаев на платформе Max.
Губернатор уточнил, что повреждения зафиксированы в одном из СТ на Северной стороне, где осколком БПЛА повреждена крыша дома, в районе Монастырского шоссе в одном из СНТ на крышу дома упали осколки БПЛА, а также в районе улицы Генерала Мельника часть от сбитого БПЛА упала на гараж.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
