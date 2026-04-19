ПВО сбила восемь беспилотников около Севастополя.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Над морем около Севастополя сбито восемь БПЛА, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. Сбито восемь БПЛА над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана. По предварительной информации никто из людей не пострадал", - написал Развожаев на платформе Max.
Губернатор уточнил, что повреждения зафиксированы в одном из СТ на Северной стороне, где осколком БПЛА повреждена крыша дома, в районе Монастырского шоссе в одном из СНТ на крышу дома упали осколки БПЛА, а также в районе улицы Генерала Мельника часть от сбитого БПЛА упала на гараж.
22 июня 2022, 17:18