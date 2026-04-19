ПВО за 12 часов уничтожила 17 беспилотников над Россией

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Силы ПВО с 08.00 мск до 20.00 мск перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны России в воскресенье.
"Девятнадцатого апреля в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Курской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
