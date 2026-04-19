Бойцы "Центра" изготавливают ПВО-турели из трех "Калашниковых"

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты-ремонтники группировки войск "Центр" изготавливают противовоздушные турели из трех пулеметов Калашникова с боезапасом в три тысячи патронов, сообщили в Минобороны России.

"Специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона 51 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" изготавливают и модернизируют противовоздушные турели для пунктов воздушного наблюдения и мобильных огневых групп. На одну турель устанавливается три пулемета Калашникова с боезапасом три тысячи патронов", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, благодаря своей конструкции установка обеспечивает наводку в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также круговой обстрел воздушных объектов противника.