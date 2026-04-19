Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Центра" изготавливают ПВО-турели из трех "Калашниковых"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 19.04.2026
Бойцы "Центра" изготавливают ПВО-турели из трех "Калашниковых"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты-ремонтники группировки войск «Центр» изготавливают противовоздушные турели из трех пулеметов Калашникова.
  • Турель имеет боезапас в три тысячи патронов и обеспечивает круговой обстрел воздушных объектов противника.
  • Работы по изготовлению турелей ведутся в круглосуточном режиме благодаря работе в несколько смен.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты-ремонтники группировки войск "Центр" изготавливают противовоздушные турели из трех пулеметов Калашникова с боезапасом в три тысячи патронов, сообщили в Минобороны России.
"Специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона 51 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" изготавливают и модернизируют противовоздушные турели для пунктов воздушного наблюдения и мобильных огневых групп. На одну турель устанавливается три пулемета Калашникова с боезапасом три тысячи патронов", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, благодаря своей конструкции установка обеспечивает наводку в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также круговой обстрел воздушных объектов противника.
"Военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме", - подытожили в ведомстве.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала