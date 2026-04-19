Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 19.04.2026
Минобороны Японии: Токио заявил протест КНДР в связи с пусками ракет

© Фото : ЦТАК
Пуск северокорейской баллистической ракеты
Пуск северокорейской баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Япония заявила протест КНДР в связи с пусками баллистических ракет.
  • Действия КНДР, включая пуски ракет, представляют угрозу миру и безопасности региона, а также нарушают резолюции СБ ООН, говорится в заявлении японского министерства обороны.
  • Несколько баллистических ракет были выпущены со стороны восточного побережья КНДР и упали в районе восточного побережья Корейского полуострова, не причинив ущерба морским и воздушным судам Японии.
ТОКИО, 19 апр – РИА Новости. Япония заявила протест КНДР в связи с пусками баллистических ракет, сообщило в соцсети Х японское министерство обороны.
"Действия КНДР, включая продолжающиеся пуски баллистических ракет, представляют угрозу миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества. Пуски баллистических ракет нарушают резолюции СБ ООН и представляют серьезную проблему с точки зрения безопасности населения. Наша страна жестко осуждает их и заявляет КНДР решительный протест", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что после 6 утра (00.00 мск) со стороны восточного побережья КНДР были выпущены несколько баллистических ракет. Ракеты упали в районе восточного побережья Корейского полуострова, полет над территорией и исключительной экономической зоной Японии зафиксирован не был. К этому часу ущерба морским и воздушным судам Японии нет.
В миреЯпонияКНДРКорейский полуостровООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала