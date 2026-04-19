Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет

- Япония заявила протест КНДР в связи с пусками баллистических ракет.
- Действия КНДР, включая пуски ракет, представляют угрозу миру и безопасности региона, а также нарушают резолюции СБ ООН, говорится в заявлении японского министерства обороны.
- Несколько баллистических ракет были выпущены со стороны восточного побережья КНДР и упали в районе восточного побережья Корейского полуострова, не причинив ущерба морским и воздушным судам Японии.
ТОКИО, 19 апр – РИА Новости. Япония заявила протест КНДР в связи с пусками баллистических ракет, сообщило в соцсети Х японское министерство обороны.
"Действия КНДР, включая продолжающиеся пуски баллистических ракет, представляют угрозу миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества. Пуски баллистических ракет нарушают резолюции СБ ООН и представляют серьезную проблему с точки зрения безопасности населения. Наша страна жестко осуждает их и заявляет КНДР решительный протест", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что после 6 утра (00.00 мск) со стороны восточного побережья КНДР были выпущены несколько баллистических ракет. Ракеты упали в районе восточного побережья Корейского полуострова, полет над территорией и исключительной экономической зоной Японии зафиксирован не был. К этому часу ущерба морским и воздушным судам Японии нет.