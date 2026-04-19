Новый маршрут нефти через Турцию может обойти Ормузский пролив, пишут СМИ

АНТАЛЬЯ, 19 апр — РИА Новости. Проект нефтепровода Басра–Джейхан может стать стратегическим решением для энергетической безопасности региона на фоне рисков в Ормузском проливе, пишет газета Hürriyet.
Проект трубопровода Басра—Джейхан предполагает транспортировку нефти из южных месторождений Ирака (район Басры) через территорию страны к турецкому порту Джейхан на Средиземном море. Он рассматривается как альтернатива маршрутам через Ормузский пролив, подверженным геополитическим рискам.
"Новый трубопровод может стать “золотой возможностью” как для Турции, так и для глобального энергорынка", — отмечает издание.
Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол указывает, что нестабильность в Ормузском проливе вынуждает искать альтернативные маршруты поставок нефти.
Эксперт подчеркивает, что реализация проекта потребует политической координации между Турцией и Ираком, а также привлечения международного финансирования, в том числе со стороны европейских стран, заинтересованных в диверсификации поставок.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузскийпролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.