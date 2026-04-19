Россия продолжит защищать историческую правду, заявил Лавров

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская сторона продолжит решительно защищать историческую правду, противодействовать попыткам обелить нацистских преступников, заявил в видеообращении в связи с Днём памяти жертв геноцида советского народа глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Продолжим решительно защищать историческую правду, противодействовать попыткам обелить нацистских преступников и их приспешников, пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны", - сказал министр в размещенном на сайте МИД обращении.