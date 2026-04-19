Россия продолжит защищать историческую правду, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2026
00:39 19.04.2026
Россия продолжит защищать историческую правду, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит решительно защищать историческую правду.
  • Министр отметил широкую поддержку российских инициатив по борьбе с героизацией нацизма на площадке ООН.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская сторона продолжит решительно защищать историческую правду, противодействовать попыткам обелить нацистских преступников, заявил в видеообращении в связи с Днём памяти жертв геноцида советского народа глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Продолжим решительно защищать историческую правду, противодействовать попыткам обелить нацистских преступников и их приспешников, пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны", - сказал министр в размещенном на сайте МИД обращении.
"С нами солидарно большинство государств. Налицо широкая поддержка российских тематических инициатив, прежде всего на площадке ООН, где ежегодно принимаются российские проекты резолюций по борьбе с героизацией нацизма", - указал он.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России - 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые.
