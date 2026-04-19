В Пекине стартовал второй полумарафон роботов-гуманоидов
03:41 19.04.2026 (обновлено: 04:46 19.04.2026)
В Пекине стартовал второй полумарафон роботов-гуманоидов

Вид на Пекин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пекине стартовал второй полумарафон людей и роботов-гуманоидов, в котором участвуют более 32 тысяч спортсменов и свыше 300 человекоподобных роботов.
  • Роботы-участники должны быть гуманоидной конструкции высотой от 75 до 180 сантиметров и двуногими, они могут передвигаться автономно или на дистанционном управлении.
ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Второй полумарафон людей и роботов-гуманоидов в воскресенье стартовал в Пекине, для участия в нем зарегистрировались более 32 тысяч спортсменов и свыше 300 человекоподобных роботов, передает корреспондент РИА Новости.
Забег проходит на территории Пекинской зоны технико-экономического развития "Ичжуан", люди и роботы бегут по одному и тому же маршруту, однако для роботов предусмотрена своя "выделенка". В отличие от массового старта людей, роботы стартуют поочередно с интервалом в 30 секунд и во время гонки должны постоянно держаться правой стороны, используя левую для обгона.
Требования для роботов-участников в этом году более строгие, чем в прошлом, особенно в том, что касается вмешательства человека. Все участвующие роботы должны быть "гуманоидной" конструкции высотой от 75 до 180 сантиметров и двуногими, они могут передвигаться автономно или на дистанционном управлении.
Трасса протяженностью 21,0975 километра также стала сложнее и включает более 10 типов местности, в том числе ровные участки, склоны, узкие места, левые и правые повороты, а также повороты, близкие к 90 градусам, что станет серьезной проверкой для навыков планирования траектории и динамического баланса роботов.
В течение гонки допускается максимум две замены батареи на специальных станциях, затраченное на замену время будет включено в общее время гонки.
При потере баланса или внезапной остановке робот должен восстановиться автономно, помощь человека строго запрещена, при падении робота команды могут выполнить перезапуск, очистку, охлаждение и выравнивание робота, однако замена батареи, ремонт деталей и изменение параметров запрещены. Если робот серьезно поврежден его немедленно удалят с трассы, и команда может заменить его на резервного.
Общее контрольное время забега составляет 3 часа 40 минут, с контрольными точками на отметках 5, 10, 15 и 20 километров. Команды, не достигшие контрольной точки вовремя, будут отмечены как DNF (не финишировал).
В прошлом году в полумарафоне участвовали всего двадцать роботов-гуманоидов, и первым к финишу пришёл робот "Тяньгун Ultra", разработанный Пекинским инновационным центром человекоподобных роботов, он преодолел дистанцию в 21,0975 километра за 2 часа 40 минут 42 секунды, оторвавшись от ближайшего соперника почти на час.
