Журналист: участница подрыва "Северного потока" атаковала российские суда

БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Участница украинской диверсионной группы, осуществившей подрыв газопроводов "Северные потоки", может быть причастна также к серии атак украинских спецслужб на якобы связанные с Россией танкеры и грузовые суда в акваториях Балтийского и Средиземного морей, следует из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомилось РИА Новости.

Книга под названием "Подрыв "Северного поток а": подлинная история диверсии, потрясшей Европу", вышла в Германии и есть в распоряжении редакции. Автор - сотрудник газеты Wall Street Journal - описывает обстоятельства диверсии и ее последствия. Как утверждает Панчевски, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.

По информации Панчевски, единственная женщина в составе группы диверсантов с позывным "Фрейя" после подрыва газопроводов была зачислена в штат одной из украинских спецслужб, где занялась подготовкой тактических водолазов для проведения скрытых операций против судов, якобы связываемых с Россией

"Тактические водолазы ( Украины - ред.) подразделения (одной из спецслужб - ред.)… атаковали почти дюжину нефтяных танкеров и грузовых судов в Балтийском и Средиземном морях", - говорится в книге.

В книге отмечается, что в ходе расследования этих нападений на корпусе одного из атакованных судов были обнаружены магнитные мины. Автор, ссылаясь на свои источники, указывает на возможную прямую роль "Фрейи" в этих диверсиях.

"Это ее подразделение — и кто еще мог бы быть настолько сумасшедшим?", - приводит Панчевски слова своего собеседника.

Ранее в этом же расследовании сообщалось, что первоначальный план подрыва "Северных потоков", утвержденный на высшем уровне в Киеве , был намеренно уничтожен для сокрытия улик, а сама операция проходила под личным контролем тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного и с согласия Владимира Зеленского

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и лидер левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвали в пятницу прекратить финансовую и военную поддержку Украины в связи с опубликованными данными журналистского расследования о подрывах газопроводов "Северный поток".