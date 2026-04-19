Журналист рассказал, почему план подрыва "Северных потоков" уничтожили

БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Первоначально существовавший двухстраничный план подрыва "Северных потоков", утвержденный тогдашним главкомом ВСУ Валерием Залужным, был намеренно уничтожен для сокрытия доказательств причастности украинского руководства к диверсии, следует из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомились РИА Новости.

По информации Панчевски, организаторы диверсии уничтожили все документальные улики и отдавали большинство распоряжений устно. Это было сделано, чтобы исключить возможность установления цепочки командования и создать видимость действий полностью автономной группы.