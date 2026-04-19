Журналист рассказал, почему план подрыва "Северных потоков" уничтожили - РИА Новости, 19.04.2026
02:52 19.04.2026 (обновлено: 03:09 19.04.2026)
Расследование WSJ: план подрыва "Северных потоков" уничтожили для сокрытия улик

Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двухстраничный план подрыва "Северных потоков", утвержденный тогдашним главкомом ВСУ Валерием Залужным, был намеренно уничтожен для сокрытия доказательств причастности украинского руководства к диверсии.
  • Владимир Зеленский был осведомлен о плане подрыва газопроводов "Северные потоки" и лично дал на него свое согласие, следует из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски.
БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Первоначально существовавший двухстраничный план подрыва "Северных потоков", утвержденный тогдашним главкомом ВСУ Валерием Залужным, был намеренно уничтожен для сокрытия доказательств причастности украинского руководства к диверсии, следует из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомились РИА Новости.
Книга под названием "Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу", вышла в Германии и есть в распоряжении редакции. Автор - сотрудник газеты Wall Street Journal - описывает обстоятельства диверсии и ее последствия. Как утверждает Панчевски, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.
"Существовал двухстраничный документ по операции, который одобрил (Валерий - ред.) Залужный. Этот документ был уничтожен вместе со всеми остальными бумагами, касающимися диверсии", - говорится в книге.
По информации Панчевски, организаторы диверсии уничтожили все документальные улики и отдавали большинство распоряжений устно. Это было сделано, чтобы исключить возможность установления цепочки командования и создать видимость действий полностью автономной группы.
"Не осталось никаких компрометирующих документов, ни единого следа цепочки командования", - подчеркивает автор.
Из расследования журналиста также следует, что Владимир Зеленский не только был осведомлен о плане подрыва газопроводов "Северные потоки", но и лично дал на него свое согласие.
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и лидер левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвали в пятницу прекратить финансовую и военную поддержку Украины в связи с опубликованными данными журналистского расследования о подрывах газопроводов "Северный поток".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
