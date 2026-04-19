Россия вчетверо сократила импорт европейского пива

- Наиболее резко сократился импорт пива из Чехии, Литвы и Германии.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия в феврале сократила закупки пива из стран Евросоюза в 4,5 раза в годовом выражении - до 1 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, российские компании ввезли пиво из ЕС на 1,1 миллиона евро против 4,7 миллиона в феврале 2025 года. Таким образом, сумма импорта упала в 4,5 раза за год.
