ЕС все равно нашел бы способ разблокировать кредит для Киева, заявил Песков
15:03 19.04.2026 (обновлено: 16:15 19.04.2026)
ЕС все равно нашел бы способ разблокировать кредит для Киева, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз нашел бы способ разблокировать кредит для помощи Украине, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Евросоюз нашел бы способ разблокировать кредит для помощи Украине даже в том случае, если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Совет ЕС по иностранным делам, который будет заседать 21 апреля в Люксембурге, рассмотрит вопрос о разблокировании кредита для Киева на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.
"Так или иначе они бы нашли способ, как эти деньги разблокировать, с Орбаном или без Орбана. Послушайте, тут не нужно питать каких-то иллюзий на этот счет", - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
В миреКиевУкраинаВенгрияВиктор ОрбанДмитрий ПесковПавел ЗарубинЕвросоюзПарламентские выборы в Венгрии
 
 
