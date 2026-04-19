ЕС все равно нашел бы способ разблокировать кредит для Киева, заявил Песков

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Евросоюз нашел бы способ разблокировать кредит для помощи Украине даже в том случае, если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.