Юрист объяснила, какие переводы привлекут внимание налоговой - РИА Новости, 19.04.2026
02:17 19.04.2026
Юрист объяснила, какие переводы привлекут внимание налоговой

Юрист Валеева предупредила о запуске автоматического контроля за счетами граждан

© iStock.com / :franz12Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© iStock.com / :franz12
Девушка со смартфоном. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государство запускает автоматический контроль за счетами граждан.
  • Под него не попадут переводы от близких родственников и разовые бытовые переводы, алгоритм будет искать закономерности: регулярность, одинаковые суммы, большое количество отправителей.
  • Если разница между поступлениями на карту и официальным доходом превысит 2,4 миллиона рублей в год, налоговая может запросить пояснения и при обнаружении незадекларированного дохода доначислить НДФЛ до 22%, НДС, штрафы, а при особо крупных суммах возможна уголовная ответственность.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россиянам, которые получают регулярные переводы на личные карты, стоит быть внимательнее: государство запускает автоматический контроль за счетами граждан. О "красных флагах" для налоговиков агентству “Прайм” рассказала старший партнёр юридической фирмы "АНП Зенит" Гузель Валеева.
"Контроль затронет не все переводы. Переводы от близких родственников, разовые бытовые переводы (возврат долга, подарки) не подпадут под автоматический контроль. Алгоритм будет искать закономерности: регулярность, одинаковые суммы, большое количество отправителей. В зоне риска — те, кто ведет бизнес без регистрации: репетиторы, парикмахеры, арендодатели, продавцы в соцсетях", — пояснила Валеева.
Система сопоставит поступления на карту с официальным доходом человека. Если разница превысит 2,4 миллиона рублей в год, налоговая может запросить пояснения. При обнаружении незадекларированного дохода грозят доначисление НДФЛ до 22%, НДС, штрафы и даже уголовная ответственность при особо крупных суммах. Эксперт советует легализовать деятельность (оформить самозанятость или ИП) и указывать назначение платежей.
