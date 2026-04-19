Юрист объяснила, какие переводы привлекут внимание налоговой

"Контроль затронет не все переводы. Переводы от близких родственников, разовые бытовые переводы (возврат долга, подарки) не подпадут под автоматический контроль. Алгоритм будет искать закономерности: регулярность, одинаковые суммы, большое количество отправителей. В зоне риска — те, кто ведет бизнес без регистрации: репетиторы, парикмахеры, арендодатели, продавцы в соцсетях", — пояснила Валеева.

Система сопоставит поступления на карту с официальным доходом человека. Если разница превысит 2,4 миллиона рублей в год, налоговая может запросить пояснения. При обнаружении незадекларированного дохода грозят доначисление НДФЛ до 22%, НДС, штрафы и даже уголовная ответственность при особо крупных суммах. Эксперт советует легализовать деятельность (оформить самозанятость или ИП) и указывать назначение платежей.