Рейтинг@Mail.ru
В Пекине пройдет полумарафон с участием более 300 роботов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 19.04.2026
В Пекине пройдет полумарафон с участием более 300 роботов

В Пекине в воскресение пройдет полумарафон с участием более 300 роботов

© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Fotolia / Savvapanf Photo
Вид на Пекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В воскресенье в Пекине пройдет второй полумарафон человекоподобных роботов, в забеге на 21,1 километра примут участие более 300 роботов-гуманоидов.
  • Около 38% участвующих роботов смогут самостоятельно планировать маршруты и избегать препятствий без дистанционного управления.
ПЕКИН, 19 апр - РИА Новости. В воскресенье в столице Китая состоится второй полумарафон человекоподобных роботов, в этот раз в забеге на расстояние в 21,1 километра примут участие более 300 роботов-гуманоидов.
Марафон начнется в 7.30 по пекинскому времени (02.30 мск), роботам предстоит пробежать 21,1 километра. Забег пройдет в юго-восточной и южной частях столицы на расстоянии около 25 километров от центральной части города, стартовая площадка расположена в окрестностях парка Тунминху, а финиш - в парке Наньхайцзы.
Как ранее сообщили в администрации Пекина, на соревнования заявлено более 100 команд, а общее количество участвующих роботов превышает 300. Заместитель главы управления по делам экономики и информатизации Пекина Лю Вэйлян ранее отмечал, что в этом году полумарафон роботов сделал "всесторонний скачок по масштабу, количеству участников и техническим возможностям". Городские власти сообщали, что около 38% от всех роботов, зарегистрированных на забег, смогут самостоятельно планировать маршруты и избегать препятствия без помощи дистанционного управления.
В апреле 2025 года в китайской столице прошел первый в мире совместный полумарафон людей и роботов, в котором приняли участие 20 роботов-гуманоидов. Тогда первым к финишу пришел робот "Тяньгун Ultra", преодолевший дистанцию около 21,1 километра за 2 часа 40 минут 42 секунды, оторвавшись от ближайшего соперника почти на час.
Сфера робототехники, в особенности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китае. В 2025 году китайские СМИ сообщили об открытии в Шанхае первой в Китае базы для тренировки роботов-гуманоидов. В августе прошлого года в Пекине состоялись первые в истории всемирные игры человекоподобных роботов. Ранее гуманоидные роботы вместе с монахами Шаолиньского монастыря в центральной части Китая провели занятие по кунг-фу, как отмечали местные СМИ, техника движений машин почти не уступала человеческой.
ПекинКитайШанхай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала