В Пекине пройдет полумарафон с участием более 300 роботов

ПЕКИН, 19 апр - РИА Новости. В воскресенье в столице Китая состоится второй полумарафон человекоподобных роботов, в этот раз в забеге на расстояние в 21,1 километра примут участие более 300 роботов-гуманоидов.

Марафон начнется в 7.30 по пекинскому времени (02.30 мск), роботам предстоит пробежать 21,1 километра. Забег пройдет в юго-восточной и южной частях столицы на расстоянии около 25 километров от центральной части города, стартовая площадка расположена в окрестностях парка Тунминху, а финиш - в парке Наньхайцзы.

Как ранее сообщили в администрации Пекина , на соревнования заявлено более 100 команд, а общее количество участвующих роботов превышает 300. Заместитель главы управления по делам экономики и информатизации Пекина Лю Вэйлян ранее отмечал, что в этом году полумарафон роботов сделал "всесторонний скачок по масштабу, количеству участников и техническим возможностям". Городские власти сообщали, что около 38% от всех роботов, зарегистрированных на забег, смогут самостоятельно планировать маршруты и избегать препятствия без помощи дистанционного управления.

В апреле 2025 года в китайской столице прошел первый в мире совместный полумарафон людей и роботов, в котором приняли участие 20 роботов-гуманоидов. Тогда первым к финишу пришел робот "Тяньгун Ultra", преодолевший дистанцию около 21,1 километра за 2 часа 40 минут 42 секунды, оторвавшись от ближайшего соперника почти на час.