Россиянам рассказали, выгодно ли брать отпуск в мае 2026 года - РИА Новости, 19.04.2026
03:18 19.04.2026
Россиянам рассказали, выгодно ли брать отпуск в мае 2026 года

HR-специалист Муравьев посоветовал россиянам брать короткий отпуск в мае

© РИА Новости / Александр Кряжев
Пассажиры в зоне вылета
Пассажиры в зоне вылета - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Пассажиры в зоне вылета. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В мае 2026 года россиян ждут два трехдневных выходных — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Однако отпуск в этом месяце по-прежнему невыгоден, рассказал агентству “Прайм” директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
"Более выгодным будет короткий отпуск, например, на шесть дней после вторых майских. При зарплате 100 тысяч рублей и отпуске на четыре дня зарплата за отработанные дни составит около 78 947 рублей (потеря — 21 052 рубля). Отпускные за 6 дней — около 20 478 рублей, что почти полностью перекрывает потери. А если взять четыре дня до первых майских или после вторых, можно отдыхать по девять дней", — пояснил Муравьев.
Из-за того, что рабочих дней в мае всего 19 (меньше среднего 22), стоимость одного рабочего дня выше, поэтому длинный отпуск приводит к значительным потерям в зарплате. Эксперт советует планировать короткий отпуск сразу после праздничных дней, чтобы и отдохнуть, и не потерять в деньгах.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Россиянам объяснили, могут ли урезать зарплату из-за праздников
13 января, 03:18
 
