Венгрия по-прежнему не готова снимать вето с кредита Украине, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Брюссель утверждает, что Украина готова с понедельника восстановить поставки российской нефти по "Дружбе", если Венгрия снимет вето на кредит ЕС в пользу Киева на 90 миллиардов евро, но Будапешт не готов это делать до возобновления транзита, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.