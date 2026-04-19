Венгрия по-прежнему не готова снимать вето с кредита Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 19.04.2026
16:44 19.04.2026 (обновлено: 17:35 19.04.2026)
Венгрия по-прежнему не готова снимать вето с кредита Украине, заявил Орбан

Орбан: Венгрия не снимет вето с кредита Украине, пока Киев не запустит "Дружбу"

  • Венгрия не готова снимать вето до возобновления транзита нефти.
  • Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт перестанет препятствовать одобрению кредита, как только поставки нефти по "Дружбе" возобновятся.
БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Брюссель утверждает, что Украина готова с понедельника восстановить поставки российской нефти по "Дружбе", если Венгрия снимет вето на кредит ЕС в пользу Киева на 90 миллиардов евро, но Будапешт не готов это делать до возобновления транзита, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Через Брюссель мы получили от Украины информацию о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже в понедельник, при условии, что Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти - нет денег", - написал Орбан в соцсети Х.
Венгерский премьер подчеркнул, что "как только поставки нефти будут возобновлены", Будапешт "больше не будет препятствовать одобрению кредита", в обеспечении которого Венгрия не участвует..
 
