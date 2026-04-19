Директор МВФ отметила рост инфляции в США на фоне операции в Иране - РИА Новости, 19.04.2026
22:39 19.04.2026 (обновлено: 23:24 19.04.2026)
Директор МВФ отметила рост инфляции в США на фоне операции в Иране

Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила рост инфляции в США на фоне военной операции против Ирана.
"Мы находились на очень хорошей траектории снижения инфляции. Сейчас же наблюдается своего рода поворот в обратную сторону. Мы наблюдаем рост краткосрочных инфляционных ожиданий в Соединённых Штатах", - сказала Георгиева газете Financial Times.
Глава МВФ добавила, что последствия конфликта на Ближнем Востоке не "испарятся за одну ночь, даже если война закончится завтра".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Иран отказался от второго раунда переговоров с США
Вчера, 20:07
 
