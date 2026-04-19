17:06 19.04.2026 (обновлено: 17:07 19.04.2026)
Вход в здания Пушкинского музея закрыли по техническим причинам

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вход в здания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина закрыт по техническим причинам.
  • Посетители, которые были вынуждены прервать посещение выставок или купили билеты на сеансы в воскресенье, могут сдать билеты или посетить выставки в любое время в течение двух недель.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вход в здания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина закрыт по техническим причинам, сообщили в музее.
"Уважаемые посетители! Вход в здания ГМИИ А.С. Пушкина по техническим причинам сейчас закрыт. О возобновлении работы мы проинформирует на сайте и в социальных сетях музея", - говорится в Telegram-канале музея.
Как уточнили в ГМИИ, посетители, которые были вынуждены прервать посещение выставок или купили билеты на сеансы в воскресенье, могут сдать билеты или посетить выставки в любое удобное время в течение двух недель.
"Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - заключается в сообщении.
