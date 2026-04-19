Пушкинский музей возобновил работу после эвакуации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина возобновил работу после эвакуации.
- Вход в здания Пушкинского музея был закрыт по техническим причинам из-за поступившей информации, содержащей угрозы.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина возобновил работу после эвакуации, сообщили в пресс-службе музея.
"ГМИИ имени А.С. Пушкина открыт и работает в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале музея.
Ранее в Telegram-канале музея появилась информация о том, что вход в здания Пушкинского музея закрыт в воскресенье по техническим причинам. В пресс-службе рассказали РИА Новости, что в музей поступила информация, содержащая угрозы, после чего сотрудников и посетителей эвакуировали в целях безопасности.