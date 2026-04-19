Пушкинский музей возобновил работу после эвакуации

Ранее в Telegram-канале музея появилась информация о том, что вход в здания Пушкинского музея закрыт в воскресенье по техническим причинам. В пресс-службе рассказали РИА Новости, что в музей поступила информация, содержащая угрозы, после чего сотрудников и посетителей эвакуировали в целях безопасности.