Пушкинский музей возобновил работу после эвакуации

Пушкинский музей возобновил работу после эвакуации из-за угроз

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина возобновил работу после эвакуации, сообщили в пресс-службе музея.
"ГМИИ имени А.С. Пушкина открыт и работает в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале музея.
Ранее в Telegram-канале музея появилась информация о том, что вход в здания Пушкинского музея закрыт в воскресенье по техническим причинам. В пресс-службе рассказали РИА Новости, что в музей поступила информация, содержащая угрозы, после чего сотрудников и посетителей эвакуировали в целях безопасности.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Почти сто человек эвакуировали из офисного здания на юго-востоке Москвы
17 апреля, 11:13
 
