Завершаются мероприятия проекта "Моспитомец х Четвероногий друг" в Москве

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Завершаются мероприятия проекта "Моспитомец х Четвероногий друг" на Тверском бульваре в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Девятнадцатого апреля в столице завершается фестиваль "Пасхальный дар". У всех желающих есть последний шанс побывать на мероприятиях образовательного спецпроекта "Моспитомец х Четвероногий друг" на Тверском бульваре. Здесь будущие хозяева знакомятся с животными из приютов. Гости могут их погладить, вывести на прогулку или просто провести время вместе. За три дня дом уже обрели 33 четвероногих", - говорится в сообщении.

"Вчера домой уехали два щенка и семь кошек из приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест". А тактильные собаки из приютов "Большой" и "Малый" САО выполняли роль "хвостатых няней" и с удовольствием проводили время с детьми", - добавляется в сообщении столичного комплекса городского хозяйства в канале на платформе Max.

Более того, в воскресенье с 13.00 до 18.00 "судьбоносной встречи" будут ждать собаки и кошки из городских приютов СВАО и ЮАО. В заключительный день мероприятия "Моспитомец х Четвероногий друг" горожане смогут познакомиться с кошкой Барби, спокойным и ласковым котом Персиком, собаками Ари, Северусом, Алексой и другими.

"Гости могут погулять с животными в сопровождении волонтеров, пообщаться с кураторами приютов и, пройдя собеседование, забрать питомца в семью. Тем, кто хочет узнать будущего друга лучше, доступны подробные консультации и рекомендации по уходу", - подчеркивается в сообщении.