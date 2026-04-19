Синоптик рассказал о "волне холода" в Москве перед майскими праздниками

- Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о предстоящей «волне холода» в Москве перед майскими праздниками.
- Причиной похолодания станет противоборство двух барических систем — скандинавского антициклона и циклона южного происхождения.
- В некоторых регионах Центральной России и Поволжья ожидается временное восстановление снежного покрова и ледяные дожди.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Очередная "волна холода" ожидается в Москве перед майскими праздниками, возможны ледяные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Грядущая неделя вряд ли порадует теплой весенней погодой жителей Русской равнины – это будет "битва" между весной и зимой! Несмотря на относительно ранний в этом году весенний сезон, климатическая машина времени отбросит нас в прошлое на три недели назад. Это будет очередная "волна холода" перед майскими праздниками", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что причиной тому, противоборство двух барических систем - скандинавского антициклона и циклона южного происхождения, дрейфующего по Поволжью, взаимодействие которых усилит в средней тропосфере холодную тягу северных ветров, несущих из акватории Баренцева моря воздушные массы арктического происхождения с температурным фоном на два-пять градусов ниже климатической нормы заключительной декады апреля, а осадки на юго-востоке и востоке ЕТР перейдут в твердое агрегатное состояние.
"Зима с восстановлением временного снежного покрова катком пройдет по востоку и юго-востоку и северо-востоку Центральной России (восточные районы Подмосковья, Рязанская, Владимирская, Ивановская, Нижегородская, Костромская области), через отдельные регионы Среднего Поволжья (республики Марий Эл и Чувашия), Волго-Вятскому региону (Кировская область) и западные склоны Среднего и Северного Урала (Пермский край и север Свердловской области)", - подчеркнул Тишковец.
Синоптик добавил, что местами узкой полоской возможны ледяные дожди.