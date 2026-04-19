Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о "волне холода" в Москве перед майскими праздниками - РИА Новости, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 19.04.2026
Синоптик рассказал о "волне холода" в Москве перед майскими праздниками

Синоптик Тишковец: в Москве перед майскими праздниками ожидаются ледяные дожди

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Снег в Москве
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Снег в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о предстоящей «волне холода» в Москве перед майскими праздниками.
  • Причиной похолодания станет противоборство двух барических систем — скандинавского антициклона и циклона южного происхождения.
  • В некоторых регионах Центральной России и Поволжья ожидается временное восстановление снежного покрова и ледяные дожди.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Очередная "волна холода" ожидается в Москве перед майскими праздниками, возможны ледяные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Грядущая неделя вряд ли порадует теплой весенней погодой жителей Русской равнины – это будет "битва" между весной и зимой! Несмотря на относительно ранний в этом году весенний сезон, климатическая машина времени отбросит нас в прошлое на три недели назад. Это будет очередная "волна холода" перед майскими праздниками", - рассказал Тишковец.
Сотрудник Гидрометцентра России - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Синоптик объяснила причины расхождения прогнозов погоды в приложениях
15 апреля, 02:33
Он отметил, что причиной тому, противоборство двух барических систем - скандинавского антициклона и циклона южного происхождения, дрейфующего по Поволжью, взаимодействие которых усилит в средней тропосфере холодную тягу северных ветров, несущих из акватории Баренцева моря воздушные массы арктического происхождения с температурным фоном на два-пять градусов ниже климатической нормы заключительной декады апреля, а осадки на юго-востоке и востоке ЕТР перейдут в твердое агрегатное состояние.
"Зима с восстановлением временного снежного покрова катком пройдет по востоку и юго-востоку и северо-востоку Центральной России (восточные районы Подмосковья, Рязанская, Владимирская, Ивановская, Нижегородская, Костромская области), через отдельные регионы Среднего Поволжья (республики Марий Эл и Чувашия), Волго-Вятскому региону (Кировская область) и западные склоны Среднего и Северного Урала (Пермский край и север Свердловской области)", - подчеркнул Тишковец.
Синоптик добавил, что местами узкой полоской возможны ледяные дожди.
Высадка рассады - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Биолог рассказала, как подготовить рассаду на улице к холодам
4 апреля, 04:10
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала