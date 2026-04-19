Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 19.04.2026
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются небольшие осадки

Перейти в медиабанк
Мужчина во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в воскресенье ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями и небольшими осадками.
  • Максимальная температура воздуха в Москве составит до плюс пяти градусов, в Подмосковье — от плюс двух до плюс семи градусов.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Максимальная дневная температура воздуха, после вчерашних плюс 9,3 градуса, сегодня понизится и в мегаполисе не превысит плюс 5, в Подмосковье плюс 2 - плюс 7 градусов", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что атмосферное давление немного подрастет и составит 748 миллиметров ртутного столба.
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала