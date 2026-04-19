Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу, заявили в МИД ПМР

Глава МИД ПМР сообщил, что река Днестр активно загрязняется на протяжении последних 35 лет. По его словам, причина этому - недееспособность очистных сооружений в Молдавии, потому что малые реки, такие как Ботна, Реут, Бык, которые загрязняются и потом впадают в Днестр. Он обратил внимание на то, что представители Молдавии сообщили, что оценивают уровень загрязнения реки Днестр как средний.