Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу, заявили в МИД ПМР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу и уничтожение реки Днестр, заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
- Река Днестр активно загрязняется на протяжении последних 35 лет из-за недееспособности очистных сооружений в Молдавии, сообщил Игнатьев.
- Приднестровская сторона предлагает провести независимую экспертизу качества воды в Днестре и выработать модели решения проблемы загрязнения реки, отметил Игнатьев.
ТИРАСПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу и уничтожение реки Днестр, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Происходит попытка скрыть экологическую катастрофу и уничтожение Днестра. Вот мы увидели, как Молдова организовала целую шумную пиар-компанию по поводу неких пятен на Днестре. Действительно важно разобраться. Мы так и не получили внятных результатов экспертизы и анализов… Та причина загрязнения, которую они политизировали, она не соответствует действительности", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР сообщил, что река Днестр активно загрязняется на протяжении последних 35 лет. По его словам, причина этому - недееспособность очистных сооружений в Молдавии, потому что малые реки, такие как Ботна, Реут, Бык, которые загрязняются и потом впадают в Днестр. Он обратил внимание на то, что представители Молдавии сообщили, что оценивают уровень загрязнения реки Днестр как средний.
"Мы должны понимать, что водозабор из Днестра ведется в Молдове и в Приднестровье. Украина пьет воду из Днестра, особенно в Одесской области. Это здоровье людей, и скрывать это недопустимо. Мы не доверяем оценкам молдавской стороны. Мы не видим вообще никаких действий в плане очистки Днестра, защиты экологии Днестра", - отметил Игнатьев.
"Раз Молдова стремится в Европу, она же не стремится в неё с экологической катастрофой. Они не говорят: "Брюссель, принимайте нас, но правда, вы все будете болеть, и мы тоже", потому что Днестр находится в очень тяжёлом положении. Нет, они это скрывают, и это недопустимо", - добавил Игнатьев.
