ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действия «Южной» группировки за сутки.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 200 военных, американский бронетранспортер М113, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.