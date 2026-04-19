ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действия «Южной» группировки за сутки.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 200 военных, американский бронетранспортер М113, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка, Новоселовка и Николайполье Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая две 155 мм самоходные артиллерийские установки производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов, 10 складов материальных средств и склад горючего", - добавили в Минобороны РФ.
22 июня 2022, 17:18