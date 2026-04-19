В Японии митинг против политики милитаризации собрал 36 тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре Токио у здания парламента прошел митинг против политики милитаризации Японии, собравший 36 тысяч человек.
- На митинге выступили главы Социалистической и Коммунистической партий, а также представители общественных организаций.
- Митингующие скандировали лозунги "Нам не нужен премьер-министр, который хочет войны!", "Прекратить политику по указке США!" и другие.
ТОКИО, 19 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Митинг против политики правительства на милитаризацию Японии собрал в центре Токио 36 тысяч человек, сообщили РИА Новости организаторы.
Митинг проходил у здания парламента в самом центре японской столицы. Участники заняли все тротуары по периметру сквера у парламента и на противоположной стороне улицы, а также заняли и сам сквер.
На митинге выступили главы Социалистической и Коммунистической партий, а также представители общественных организаций. Митингующие скандировали лозунги "Нам не нужен премьер-министр, который хочет войны!", "Прекратить политику по указке США!", "Мы категорически против нападения на Иран!", "Защитим права человека!", "Администрацию (Санаэ) Такаити – в отставку!", "Нет экспорту оружия!", "Нет войне!", "Нам не нужны законы для подготовке к войне!". У некоторых участников митинга были флаги Ирана и Палестины, а у других лозунги "Прекратить военное нападение США и Израиля на Иран!", "Предотвратим отправку японской армии на Ближний Восток!".
По словам еще одной участницы митинга, Япония 80 лет живет без войн. Женщина отметила, что она против того, чтобы страна экспортировала летальное оружие.
"Я не хочу втягивания Японию в войну", - добавила она.
Неподалеку у станции метро "Сакурадамон", одной из ближайших к зданию парламента, расположились противники митинга - три микроавтобуса ультраправых движений, которые возмущались действиями полиции, отделившей их от митингующих лентой и препятствующей горячим головам пойти и лично выяснить отношения. Ближе к концу митинга они постарались помешать не делом, так словом – стали объезжать вокруг сквера с митингующими, включая на полную громкость репродукторы со своими лозунгами и призывами.