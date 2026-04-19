В Японии митинг против политики милитаризации собрал 36 тысяч человек

ТОКИО, 19 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Митинг против политики правительства на милитаризацию Японии собрал в центре Токио 36 тысяч человек, сообщили РИА Новости организаторы.

Митинг проходил у здания парламента в самом центре японской столицы. Участники заняли все тротуары по периметру сквера у парламента и на противоположной стороне улицы, а также заняли и сам сквер.

На митинге выступили главы Социалистической и Коммунистической партий, а также представители общественных организаций. Митингующие скандировали лозунги "Нам не нужен премьер-министр, который хочет войны!", "Прекратить политику по указке США !", "Мы категорически против нападения на Иран !", "Защитим права человека!", "Администрацию (Санаэ) Такаити – в отставку!", "Нет экспорту оружия!", "Нет войне!", "Нам не нужны законы для подготовке к войне!". У некоторых участников митинга были флаги Ирана и Палестины , а у других лозунги "Прекратить военное нападение США и Израиля на Иран!", "Предотвратим отправку японской армии на Ближний Восток !".

"Я приехал сюда, потому что не хочу, чтобы Япония участвовала в войнах. Но сейчас Япония "прилипла" к Америке , которая попирает международное право и сама является страной-террористом. Япония в любой момент может оказаться втянутой в войну", - сказал пожилой участник митинга.

По словам еще одной участницы митинга, Япония 80 лет живет без войн. Женщина отметила, что она против того, чтобы страна экспортировала летальное оружие.

"Я не хочу втягивания Японию в войну", - добавила она.