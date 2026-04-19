Ответ на вызовы НАТО в Арктике не заставит себя ждать, заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2026
12:17 19.04.2026 (обновлено: 12:18 19.04.2026)
Грушко: ответ России на вызовы НАТО в Арктике не заставит себя ждать

Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ответные действия России на вызовы НАТО в Арктике не заставят себя ждать.
  • Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ и обеспокоена наращиванием сил альянса в Европе.
  • МИД РФ заявляет о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ответные действия России на вызовы НАТО в Арктике не заставят себя ждать, "возможностей у нас достаточно", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
"Наши ответные действия на эти вызовы не заставят себя ждать. У нас достаточно возможностей, чтобы своевременно и адекватно реагировать на возникающие со стороны НАТО угрозы нашей безопасности и интересам", - сказал дипломат.
НАТО активизирует учения вблизи Арктической зоны России, заявили в МИД
Вчера, 01:44
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала в связи с активностью НАТО, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
