Ответ на вызовы НАТО в Арктике не заставит себя ждать, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ответные действия России на вызовы НАТО в Арктике не заставят себя ждать.
- Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ и обеспокоена наращиванием сил альянса в Европе.
- МИД РФ заявляет о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ответные действия России на вызовы НАТО в Арктике не заставят себя ждать, "возможностей у нас достаточно", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
"Наши ответные действия на эти вызовы не заставят себя ждать. У нас достаточно возможностей, чтобы своевременно и адекватно реагировать на возникающие со стороны НАТО угрозы нашей безопасности и интересам", - сказал дипломат.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала в связи с активностью НАТО, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
