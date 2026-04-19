Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве 20 апреля, сообщает МИД РФ.
"Двадцатого апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие состоится в Москве под председательством председателя Государственной думы Федерального Собрания России Вячеслава Володина", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там уточняется, что глава МИД России проинформирует парламентариев о ходе реализации приоритетов российского председательства в ОДКБ в 2026 году и внешнеполитической координации в условиях формирующегося многополярного миропорядка.