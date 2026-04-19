Немцы не уверены, что Мерц откажется от русофобии, заявил Дмитриев

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что немцы не уверены в том, что на фоне энергокризиса канцлер Германии Фридрих Мерц откажется от русофобной политики и обратится за помощью к РФ.