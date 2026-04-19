Немцы не уверены, что Мерц откажется от русофобии, заявил Дмитриев

- Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, считает, что немцы не уверены в отказе канцлера Германии Фридриха Мерца от русофобной политики.
- Дмитриев прокомментировал видео с протестом немцев, скандирующих лозунг "Мерц должен уйти".
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что немцы не уверены в том, что на фоне энергокризиса канцлер Германии Фридрих Мерц откажется от русофобной политики и обратится за помощью к РФ.
Так он прокомментировал видео, на котором толпа немцев, размахивающая национальными флагами, скандирует лозунг "Мерц должен уйти".
В пятницу газета Bild сообщала, что в Берлин направилась колонна автомобилистов, протестующих против высоких цен на топливо в Германии, резко выросших из-за эскалации на Ближнем Востоке. Как заявлял организатор акции Себастьян Борманн, расходы на топливо в Германии стали "просто непомерно высоки" для рядовых граждан. Он подверг критике федеральное правительство Германии и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, указав, в частности, на то, что власти не выполняют свои предвыборные обещания.