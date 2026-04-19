Мэр Львова оскорбил короля Швеции на встрече с ним

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мэр украинского города Львов Андрей Садовый оговорился на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом, обратившись к нему как "Ваша чрезвычайность" вместо "Ваше высочество".
На видео, выложенном в социальной сети X Садового, видно, как политик приветствует короля во время прогулки по городу. Садовый говорил на английском языке, однако вместо слов "Your Highness", то есть "Ваше высочество", он сказал "Your Emergency". Emergency переводится как "чрезвычайная ситуация", "крайняя необходимость".
Позднее Садовый признал ошибку в обращении в своем другом посте в соцсети X.
"Так, я сказал your emergency (королю - ред.). Можете делать мемы. Разрешаю", - говорится в другом сообщении политика.
Мэр Львова призвал жителей готовиться к чрезвычайной ситуации
29 января, 22:32