00:29 19.04.2026 (обновлено: 00:47 19.04.2026)
Мэр Львова оскорбил короля Швеции на встрече с ним

Андрей Садовый. Архивное фото
  • Мэр украинского города Львов Андрей Садовый встретился с королем Швеции Карлом XVI Густавом.
  • Во время встречи Садовый ошибочно обратился к королю как «Your Emergency» («Ваша чрезвычайность») вместо «Your Highness» («Ваше высочество»).
  • Садовый признал свою ошибку и разрешил делать мемы на эту тему.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мэр украинского города Львов Андрей Садовый оговорился на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом, обратившись к нему как "Ваша чрезвычайность" вместо "Ваше высочество".
В пятницу шведский королевский двор сообщал, что король Швеции Карл XVI Густав и глава МИД Мария Мальмер Стенергард прибыли на Украину.
На видео, выложенном в социальной сети X Садового, видно, как политик приветствует короля во время прогулки по городу. Садовый говорил на английском языке, однако вместо слов "Your Highness", то есть "Ваше высочество", он сказал "Your Emergency". Emergency переводится как "чрезвычайная ситуация", "крайняя необходимость".
Позднее Садовый признал ошибку в обращении в своем другом посте в соцсети X.
"Так, я сказал your emergency (королю - ред.). Можете делать мемы. Разрешаю", - говорится в другом сообщении политика.
