"Станем законной целью". Предупреждение Медведева вызвало переполох в Сети

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на публикацию профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена о том, что Чехия запросила объяснения после того, как заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал места производства БПЛА в Европе законными целями для ударов.
"Если европейцы хотят играть с Россией в глупые игры, господин "Орешник" готов", — отметил один.
"Ответные удары". На Западе испугались решения Европы против России
18 апреля, 12:43
"Ну, чешское правительство выглядит немного глупо, правда? Как это так: тот, по кому вы запускаете ракеты, осмеливается запускать их в ответ? "Ястребы", держитесь крепче! Ведь "новые европейцы", выступающие своего рода спусковым крючком для Западной Европы, вот-вот получат по заслугам", — написал другой комментатор.
"Я пытаюсь объяснить людям, что Великобритания уже довольно давно находится в состоянии войны с Россией, это так. И если ситуация обострится, то мы станем ее законной целью. Абсурдно, что запуск британских ракет по России не считается участием в конфликте", — заключил еще один пользователь.
В среду Минобороны опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Можете не проснуться": в ЕС ответили на слова Медведева о БПЛА
17 апреля, 03:55
