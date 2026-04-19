"Станем законной целью". Предупреждение Медведева вызвало переполох в Сети - РИА Новости, 19.04.2026
20:04 19.04.2026 (обновлено: 23:29 19.04.2026)

"Станем законной целью". Предупреждение Медведева вызвало переполох в Сети

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен написал, что Чехия запросила объяснения после заявления Дмитрия Медведева о местах производства БПЛА в Европе.
  • Пользователи соцсети X активно обсуждают и комментируют данное заявление.
  • В комментариях осуждают вовлечение европейских стран в производство БПЛА, атакующих Россию.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на публикацию профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена о том, что Чехия запросила объяснения после того, как заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал места производства БПЛА в Европе законными целями для ударов.
"Если европейцы хотят играть с Россией в глупые игры, господин "Орешник" готов", — отметил один.
"Ну, чешское правительство выглядит немного глупо, правда? Как это так: тот, по кому вы запускаете ракеты, осмеливается запускать их в ответ? "Ястребы", держитесь крепче! Ведь "новые европейцы", выступающие своего рода спусковым крючком для Западной Европы, вот-вот получат по заслугам", — написал другой комментатор.
"Я пытаюсь объяснить людям, что Великобритания уже довольно давно находится в состоянии войны с Россией, это так. И если ситуация обострится, то мы станем ее законной целью. Абсурдно, что запуск британских ракет по России не считается участием в конфликте", — заключил еще один пользователь.
В среду Минобороны опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
