РИА Новости стало первым СМИ с миллионом подписчиков в MAX

12:56 19.04.2026 (обновлено: 16:07 19.04.2026)
РИА Новости стало первым СМИ с миллионной аудиторией в MAX

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Аудитория канала РИА Новости на платформе MAX превысила миллион человек — агентство стало первым СМИ, которое достигло этого показателя.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
Канал занял первые позиции с самого начала. Сейчас он четвертый по величине на всей платформе и стабильно лидирует по вовлеченности на пост, по данным Brand Analytics.
Первая пятерка по количеству подписчиков среди СМИ сейчас выглядит так:
  • РИА Новости — один миллион;
  • Mash — 787 тысяч;
  • "RT на русском" — 483 тысячи;
  • Shot — 405 тысяч;
  • "Вести" — 290 тысяч.
Бета-версию цифровой платформы MAX запустили в марте прошлого года. Она позволяет переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. МAX доступен в магазинах App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
